Sanremo corpo ritrovato in mare | potrebbe essere Jonathan Forzan

(Adnkronos) – È stato trovato, questa mattina, un corpo in mare a largo di Sanremo. Sul posto è subito intervenuta la capitaneria di porto che ha recuperato la salma, portandola in porto. L'identità del corpo non è ancora nota, ma potrebbe trattarsi di Jonathan Forzan, il trentaduenne scomparso nelle scorse ore a Riva Ligure, in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Jonathan Forzan scomparso, trovato un corpo in mare a Sanremo; Ritrovato in mare a largo di Sanremo il corpo senza vita di Jonathan Forzan; Taggia, ritrovato un corpo in mare: potrebbe essere Jonathan Forzan.

Taggia, ritrovato un corpo in mare: potrebbe essere Jonathan Forzan - È stato rinvenuto in mare, nelle prime ore di oggi, un corpo senza vita al largo della costa di Taggia. riviera24.it scrive

Sanremo, identificato il corpo ritrovato in mare: è Jonathan Forzan - A confermarlo sono state le autorità competenti, che hanno ufficializzato l’identificazione del ... Da riviera24.it