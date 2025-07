Sannio-India Ance e Confindustria Benevento presentano un accordo di cooperazione internazionale

“Orizzonti Condivisi – Italia e India per la crescita e il lavoro. Sviluppare competenze, costruire opportunitĂ , rafforzare alleanze”: è il titolo dell’iniziativa promossa da Ance e Confindustria Benevento (lunedì 28 luglio, ore 16) nella sede dell’associazione in Piazza Risorgimento 6. Nell’occasione sarĂ presentato il protocollo di cooperazione internazionale siglato con le societĂ Magic Billion (India) e IndiaWorks GmbH (Germania), specializzate nella formazione, selezione e inserimento di manodopera qualificata. Nel corso dell’evento saranno illustrati il contenuto dell’accordo e le opportunitĂ per le imprese del territorio, alla presenza di una delegazione ufficiale della societĂ indiana coinvolta nel progetto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it