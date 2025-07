Sanità territorio ed elezioni I temi della Festa de L’Unità

Tutto pronto per la Festa dell’Unità, che si terrà alla Taverna dei Meli di Limite sull’Arno in viale Togliatti: si parte dopodomani, con l’inaugurazione ed il dj-set di Ronny Montucchielli. Ma sarà come di consueto la politica la grande protagonista. Lunedì saranno ospiti il segretario Pd Toscana Emiliano Fossi, Francesco Cecchetti e Gianluca La Coppola, coordinato Cgil Empolese Valdelsa. Mercoledì 30 si parlerà di Alzheimer con Enrico Sostegni, presidente commissione salute del Consiglio regionale toscano, e la dottoressa Antonella Notarelli. Giovedì 31 il dottor Fabio Firenzuoli parlerà di fitoterapia, mentre il 1° agosto gli ex-sindaci (rispettivamente di Empoli e Certaldo) Brenda Barnini e Giacomo Cucini esporranno le proposte dei territori in vista delle regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

