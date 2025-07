Sandro Campagna sul Settebello | Ci vuole tempo per creare una squadra non facciamo drammi per i risultati

L’Italia batte gli Stati Uniti con il punteggio di 9-8 (parziali 3-3, 2-1, 2-2, 2-2) e conclude al settimo posto il mondiale di pallanuoto 2025 di Singapore. Una magra, se non magrissima, soddisfazione per il Settebello che nella manifestazione iridata non ha certo brillato, risultando ben lontano dai sogni di gloria e dal podio. Una formazione che sta attraversando un momento di profondo cambiamento e che il commissario tecnico Sandro Campagna sta provando a rimettere in carreggiata dopo la delusione di questi Mondiali. “La squadra ha giocato con disciplina – spiega il CT dopo il match contro gli Stati Uniti a FIN – ha dato il 100% e l’anima, ha ritrovato le motivazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

