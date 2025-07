San Marino non conferma la presenza all’Eurovision 2026

San Marino non ha ancora deciso se partecipare al prossimo Eurovision Song Contest, in programma a maggio 2026 in Austria. Dopo l’ultimo posto di quest’anno (in gara con Gabry Ponte), nella Serenissima Repubblica si è scatenato un certo malcontento per il trattamento che sarebbe riservato ai piccoli stati in gara nella kermesse europea. C’è ancora una discussione in atto, noi non abbiamo ancora deciso di confermare la partecipazione all’Eurovision Song Contest del 2026, abbiamo ancora tempo per prendere una decisione, stiamo continuando a dialogare con l’EBU ha dichiarato il Direttore Generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, in occasione – come riporta Ansa – della conferenza stampa di presentazione a Roma per il nuovo studio della rete sammarinese a Montecitorio e i primi accenni alle novitĂ della programmazione che verrĂ annunciata il 6 ottobre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - San Marino non conferma la presenza all’Eurovision 2026

