San Marino, 25 luglio 2025 – Ricorso respinto. Per la seconda volta nel giro di qualche mese San Marino batte il colosso cinese dei social network ‘TikTok’. Che già nel mese di febbraio scorso aveva deciso di versare nelle casse dello Stato quei tre milioni e mezzo di euro di multa che la piattaforma si era vista comminare da parte dell’Autorità garante dei dati personali della Repubblica. A detta dell’organo sammarinese, TikTok non avrebbe adottato “alcuna idonea modalità di verifica e rilevazione circa eventuali dichiarazioni mendaci rese dall’utente in fase di registrazione e accesso alla piattaforma”, recita il provvedimento dell’Autorità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Marino batte TikTok: respinto il ricorso del colosso cinese