Proprio in questi giorni ma un anno fa, nel 2024, da piazza duomo si presentava la nuova società della ‘San Gimignano Fc’ di prima categoria dilettanti del nuovo presidente Giampiero Guerini lasciata dall’ex Tommaso Becagli industriale pratese per impegni di lavoro. La parola d’ordine e l’impegno erano riportare il calcio neroverde al livello di un tempo. E proprio ieri 24 luglio 2025 la San Gimignano Fc non si è iscritta al campionato di competenza e quindi sarà esclusa dalla Prima categoria dove ha militato nell’ultima stagione. Se tutto va bene il calcio a San Gimignano il calcio dovrà ripartire da zero o affidarsi alle mani della provvidenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Gimignano: il calcio è finito!. Niente iscrizione al campionato: "Salviamo lo sport dei bambini"