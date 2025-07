Samira Lui | Gli ascolti de La Ruota della Fortuna? È un successo dovuto alla serenità che si respira nel programma Anche se io e Luigi siamo molto riservati il suo gesto mi ha colpito molto – Intervista

"La Ruota della Fortuna" sta macinando ascolti stellari: sempre leader dell'access prime time, nuova fascia oraria che occupa da quasi due settimane, il programma condotto da Gerry Scotti, che vede al suo fianco la bellissima Samira Lui, viaggia su una media di oltre 3.500.000 spettatori a puntata con una share del 23.4%. Non mancano però puntate record che sfiorano i 4.000.000 di spettatori. "La Ruota della Fortuna" ha fatto da apripista all'evoluzione fortemente voluta e annunciata durante la serata con la stampa dall'Amministratore delegato del gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Comunque vada per il futuro del programma, a una decina di giorni dal debutto, la scommessa dell'Ad sulla possibile evoluzione di Canale 5 a partire dall'access prime time pare sia vinta.

