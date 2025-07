sam smith ha pubblicato il nuovo singolo to be free e il video ufficiale

Sam Smith ha pubblicato il suo nuovo singolo To Be Free, con l’accompagnamento del TwoCity Chorus. Oggi Sam Smith ha pubblicato il suo nuovo singolo To Be Free. Con la voce soave di Sam e l’accompagnamento vibrante del TwoCity Chorus, la canzone dal sapore acustico e soul esplora come la vulnerabilitĂ possa sbloccare il coraggio e la libertĂ . Sam ha co-scritto e co-prodotto la traccia con il fedele collaboratore, Simon Aldred. “ Non ho mai avuto un’esperienza di registrazione come questa. È stata ripresa con un take unico per quanto riguarda la voce e la chitarra, dall’inizio alla fine. Un’unica performance live di me e del mio amico Simon Aldred in un momento di pura musica e libertĂ d’espressione ” – racconta Sam. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

