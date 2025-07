Sam Smith annuncia il nuovo singolo e la residency a New York.

Sam Smith ha lanciato il nuovo singolo To Be Free arrivato a tre danni da Unholy (feat Kim Petras ) contenuto in Gloria, quarto album dell’artista britannico. Nella nota stampa che accompagna la release, il 33enne ha raccontato sul brano: “È nato in un periodo della mia vita in cui ho trovato la libertà interiore.Non ho mai vissuto un’esperienza di registrazione come quella di questo brano. È un’unica ripresa vocale e di chitarra dall’inizio alla fine: un’esibizione dal vivo di me e del mio amico Simon Aldred in un puro stato di musica ed espressione.Negli ultimi cinque anni, io e Simon abbiamo iniziato a creare musica che si adattasse al mondo di ‘To Be Free’ e in questo periodo ho continuato a rivolgermi a questo brano nei momenti felici, nei momenti tristi, nei momenti di solitudine e nei momenti di rabbia” Sam Smith ritorna con il nuovo singolo To Be Free. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

