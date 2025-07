Salvò una bimba caduta nel porto

Un’intera città ringrazia Giovanni Giugliano, il carabiniere eroe che durante la festa della Madonna del mare ha salvato una bimba di nove anni caduta nel canale con la sedia a rotelle. La sindaca Daniela Agelini ha voluto incontrare ieri in municipio il militare dell’Arma. Intanto c’è chi, come la deputata Beatriz Colombo, si dice "certa che il comando generale dell’Arma dei avrà la sensibilità di riconoscere un encomio ufficiale a questo valoroso servitore dello Stato". La sindaca Angelini e l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa hanno ricevuto l’appuntato scelto Giovanni Giugliano del Nucleo radiomobile di Riccione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salvò una bimba caduta nel porto

