Salvo Sottile difende Raoul Bova | Nessun collega è arrivato in suo soccorso lo faccio io

Il giornalista Salvo Sottile difende Raoul Bova, finito nel tritacarne mediatico dopo la pubblicazione di alcuni audio privati da parte di Fabrizio Corona sul suo format Youtube, Falsissimo. Nel corso della puntata, dal titolo Diavoli e tentatori – Speciale Temptation Island, infatti, l’ex paparazzo ha reso noto un messaggio audio che l’attore avrebbe inviato a Martina Ceretti, modella del 2022, con la quale, secondo quanto raccontato da Corona, l’interprete avrebbe avuto una relazione. Le rivelazioni dell’ex paparazzo hanno costretto il legale di Raoul Bova, l’avvocato David Leggi, a intervenire per annunciare azioni legali rivelando, peraltro, la separazione tra il suo assistito e la compagna Rocio Munoz Morales. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Salvo Sottile difende Raoul Bova: “Nessun collega è arrivato in suo soccorso, lo faccio io”

