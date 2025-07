Salverò io il tetto dei frati a San Francesco Il Food Guru Polidori lancia una campagna

di Andrea Angelini Filippo Polidori è il cowboy rock’n’roll del Montefeltro: cappello a falde larghe, allievo di Luigi Veronelli, è stato il primo a capire le potenzialità della comunicazione nel mondo del cibo, braccio destro di chef, brand e aziende di fama mondiale, ha messo in piedi una raccolta fondi a favore dei frati francescani di Urbino. "Durante un incontro con frate Andrea Cannuccia e Roberto Cioppi sono venuto a conoscenza delle condizioni del convento di San Francesco dei Frati Francescani di Urbino, con la pioggia che entra dal tetto e loro che si prodigano per dare alloggi adeguati agli studenti universitari che magari non possono permettersi un affitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

