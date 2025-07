Salvataggio in mare la spiaggia di Igea Marina coinvolge i più piccoli nelle dimostrazioni pratiche

Nella giornata di oggi, 25 luglio, la spiaggia utilizzata dai centri estivi a Igea Marina è stata teatro di dimostrazioni di salvataggio in mare. I partecipanti sono stati coinvolti in attivitĂ incentrate sul tema della sicurezza in mare, durante l’evento promosso in collaborazione con la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Piano di salvataggio, in spiaggia e in mare in totale sicurezza. “Ma tutti collaborino” - Grosseto, 24 giugno 2025 – Approvato da parte del Comune il Piano collettivo di salvataggio 2025, strumento che garantirà sicurezza, sorveglianza e gestione attenta delle spiagge.

L’approdo della Ocean Viking. Salvataggio di migranti in mare, accoglienza pure nel Maceratese - In arrivo quattordici profughi nella provincia di Macerata, sbarcati mercoledì al porto di Ancona. La nave umanitaria Ocean Viking della ong Sos Mediterranée è approdata con 276 naufraghi, tra cui 85 minori e 3 neonati; saranno ridistribuiti tra Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Puglia e Umbria.

Salvataggio di piloti ed equipaggio in mare: spettacolare esercitazione a Bari - Il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea ha svolto, questa mattina presso il Distaccamento Militare di Torre a Mare, un'esercitazione per il recupero di piloti ed equipaggi in mare aperto.

