Salvador Dalì è l’illustratore di Dante alla Casina Vanvitelliana di Bacoli | in mostra cento acquerelli surrealisti per la Divina Commedia

Il Parco Borbonico del Fusaro ospita le tavole originali realizzate dal pittore surrealista per la Divina Commedia di Dante Alighieri. Per celebrare il 760° anniversario della nascita di Dante Alighieri (1265-1321), la Casina Vanvitelliana del Real Sito del Fusaro a Bacoli ospiterà la mostra “Salvador Dalì illustra Dante: La Divina Commedia”, un’iniziativa promossa e organizzata dal Centro Ittico Campano. Il percorso espositivo, inaugurato lo scorso 20 luglio con la messa in scena di alcuni canti selezionati dal poema dantesco, raccoglie fino al 18 settembre 2025 i cento acquerelli realizzati dall’artista catalano tra il 1950 e il 1964 per illustrare la Divina Commedia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it