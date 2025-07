Sala chiama un ex di Mani pulite per i rapporti con la procura

Potrebbe essere Federico D'Andrea ma manca l'ufficialitĂ . Il super consulente dovrebbe affiancare il nuovo assessorre all'Urbanistica che però ancora non si trova.

Inchiesta Milano, Meloni: «Dimissioni Sala? Mai pensato sia automatismo con avviso di garanzia». Schlein chiama il sindaco - Dopo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, anche la premier Giorgia Meloni prende le difese di Beppe Sala.

Beppe Sala indagato, il sindaco assediato: no alle dimissioni. Schlein lo chiama: «Siamo con te» - ROMA A sera, dopo una giornata al centro del fuoco di fila incrociato della destra e pure del Movimento 5 stelle, il cellulare di Beppe Sala squilla.

Milano, proteste contro Sala in Consiglio. Meloni: "No automatismo avviso di garanzia-dimissioni". Anche Schlein chiama il sindaco - Nelle chat il pressing di Catella per avere l'ok sul «Pirellino»: «Tra poco il tempo sarà finito». Settantaquattro indagati e sei richieste d'arresto a Milano, nell'inchiesta che riguarda anche il sindaco Beppe Sala.

Inchiesta urbanistica, Sala: "Le mie mani sono pulite" Milano, 21 luglio 2025 – "Tutto ciò che ho fatto è stato nell'interesse dei cittadini."

Sala chiama un ex di Mani pulite per i rapporti con la procura; Il sindaco di Milano Beppe Sala nel mirino di Fedez, il post su Instagram e il riferimento a Mani Pulite; L'intervento/ Sala e il fantasma del '92.

Sala chiama un ex di Mani pulite per i rapporti con la procura - Il super consulente dovrebbe affiancare il nuovo assessorre all'Urbanistica che però ancora ...

Fedez contro Sala, l'attacco social: "Ha le mani pulite nella città di Mani Pulite, Freud avrebbe da ridire" - Sala ha annunciato di voler proseguire con il mandato di primo cittadino affermando di avere "le mani pulite" in relazione alle indagini scaturite ...