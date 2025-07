Saipem celebra le nozze con Subsea7.

Saipem e Subsea7 vanno ufficialmente a nozze dando vita ad un nuovo colosso dei servizi energetici da 21 miliardi di ricavi. La neonata realtà si chiamerà Saipem7 e sarà quotata in parallelo a Milano, dove terrà il quartier generale, e a Oslo. La notizia arriva all'indomani dell'approvazione dei conti di metà anno che hanno registrato una crescita a doppia cifra e promesso nuovi ordini per 8 miliardi, entro il 2025, ponendo così le basi per una integrazione di valore. Saipem7 sarà operativa nella seconda metà del 2026 e avrà una presenza globale in più di 60 Paesi. Il gruppo disporrà di un'ampia gamma di servizi offshore e onshore, dalla perforazione, ingegneria e costruzione, ai servizi di manutenzione e decommissioning, con una maggiore abilità di ottimizzare le tempistiche dei progetti per i clienti nei settori oil, gas, cattura della Co2 ed energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

