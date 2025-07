Sacha Baron Cohen nega l’uso dell’Ozempic per la sua trasformazione fisica | Solo dieta allenamento e soldi

Dopo le voci sull'uso del farmaco Ozempic, l'attore di Borat e del Marvel Cinematic Universe ha smentito: la trasformazione è reale, frutto di allenamento, dieta e ironia pungente. Sacha Baron Cohen ha attirato l'attenzione negli ultimi giorni per la sua drastica trasformazione fisica, scatenando speculazioni sui social riguardo a un possibile utilizzo del farmaco Ozempic. L'attore, recentemente apparso nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Mefisto, ha risposto con la consueta ironia che lo contraddistingue, chiarendo poi definitivamente la questione: niente Ozempic, solo tanto allenamento e una squadra di professionisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sacha Baron Cohen nega l’uso dell’Ozempic per la sua trasformazione fisica: “Solo dieta, allenamento e soldi”

