Sac ' vicina privatizzazione aeroporti di Catania e Comiso'

Prosegue il processo di privatizzazione della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, in attuazione della delibera approvata dall'assemblea dei soci lo scorso marzo. È in fase finale la valutazione e il completamento del bando relativo alla cessione di quote della società di gestione, con la manifestazione di interesse che sarà pubblicata nelle prossime settimane. Lo rende noto la Sac. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

