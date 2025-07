Sac avanti sulla privatizzazione degli scali aeroportuali di Catania e Comiso

Prosegue il processo di privatizzazione della Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, in attuazione della delibera approvata dall’assemblea dei soci lo scorso marzo. È in fase finale la valutazione e il completamento del bando relativo alla cessione di quote della società di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: privatizzazione - catania - comiso - avanti

Sac, 'vicina privatizzazione aeroporti di Catania e Comiso' - Prosegue il processo di privatizzazione della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, in attuazione della delibera approvata dall'assemblea dei soci lo scorso marzo.

Sac, avanti sulla privatizzazione degli scali aeroportuali di Catania e Comiso - Prosegue il processo di privatizzazione della Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, in attuazione della delibera approvata dall’assemblea dei soci lo scorso marzo.

Sac, avanti sulla privatizzazione degli scali aeroportuali di Catania e Comiso https://ift.tt/6bfUgDT https://ift.tt/KB3cOfS Vai su X

Avevamo dato notizia dell'articolo del Guardian, ma questo del Times mi era sfuggito. Catania attrae. Ma è così difficile capire che se manifestassimo un po' più di rispetto compiremmo tutti insiemi enormi passi in avanti? Che comporterebbe miglioramento dell Vai su Facebook

Sac, avanti sulla privatizzazione degli scali aeroportuali di Catania e Comiso; Comiso: Mi vendo….. quello che non c’è.; Sac, avanti sulla privatizzazione degli scali aeroportuali di Catania e Comiso.

Privatizzazione SAC, svolta vicina per gli aeroporti di Catania e Comiso - Attesa la pubblicazione dei bandi per la concessione di contributi alle compagnie aeree per l’incremento del traffico passeggeri dell’aeroporto di Comiso. Da msn.com

Sac, avanti sulla privatizzazione degli scali aeroportuali di Catania e Comiso - È in fase finale la valutazione e il completamento del bando relativo alla cessione di quote della società di gestione dei due aeroporti, con la manifestazione di interesse che sarà pubblicata nelle p ... Lo riporta msn.com