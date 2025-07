Sabaudia educare alla prudenza in spiaggia | una lezione per i più piccoli

Sabaudia, 25 luglio 2025-“Grazie a chi ogni giorno si impegna per la sicurezza sulle nostre spiagge. Oggi non è solo una giornata di dimostrazioni, ma un’occasione per insegnare ai più piccoli il valore della prudenza, del rispetto delle regole e della collaborazione. La Bandiera Blu che Sabaudia ha ottenuto non è solo simbolo, ma impegno quotidiano che portiamo avanti insieme, cittadini e Istituzioni.” Con queste parole il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, ha aperto l’incontro di questa mattina allo stabilimento Alma Beach, dando il benvenuto ai bambini della cooperativa sociale Nifea e a tutte le realtà coinvolte nella giornata dedicata alla sicurezza in mare in occasione del World drowning prevention day. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it