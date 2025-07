Sabato di maltempo in Liguria allerta meteo gialla

La Spezia, 25 luglio 2025 – Maltempo in Liguria. Arpal ha emesso una allerta meteo gialla sul Levante Ligure dalle 10 alle 18:00 di domani, sabato 26 luglio. Sul resto della regione viene segnalata una bassa probabilitĂ di forti temporali. Una saccatura atlantica continua il suo lento movimento verso il Mediterraneo convogliando correnti umide e instabili sulla Liguria. Nella giornata di oggi, venerdì 25 luglio, le piogge interesseranno principalmente il ponente della regione dove potrebbero verificarsi forti temporali sparsi, come quello che questa mattina ha fatto registrare una cumulata di 48,2 mm in un'ora a Lavagnola (Savona).

