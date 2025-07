Russia-Ucraina Mosca dice di avanzare ma Zelensky dice che è difficile

Continuano i combattimenti in Ucraina, mentre Kiev cerca un dialogo per i negoziati. “Non funzionerĂ in nessun altro modo con loro. Abbiamo bisogno di un ordine del giorno per un incontro del genere, un incontro a livello di leader”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai giornalisti, come riporta Rbc-Ucraina, commentando un possibile incontro con il presidente della Russia Vladimir Putin. “Il problema è che solleviamo sempre questo tema pubblicamente. E ora hanno iniziato a parlarne in un dialogo con noi”, ha aggiunto Zelensky, “questo è giĂ un passo avanti verso un qualche tipo di format per l’incontro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia-Ucraina, Mosca dice di avanzare ma Zelensky dice che è difficile

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate” - A Kiev si avverte, almeno in parte, un cambio di passo. La Casa Bianca, con una decisione a sorpresa, rimette in moto il flusso delle forniture militari verso l’Ucraina, ribaltando in poche ore scelte recenti e aspettative consolidate.

La Guerra in Ucraina vicina alla svolta. Putin propone negoziati diretti tra Mosca e Kiev, Zelensky dice sì ma prima pretende il cessate-il-fuoco - Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto nella notte negoziati diretti e senza condizioni preliminari in Turchia con l’amministrazione di Kiev al fine di chiudere la guerra in Ucraina.

"La Santa Sede si offre come luogo d'incontro tra Russia e Ucraina", dice il segretario di stato vaticano Pietro Parolin - La Santa Sede è disponibile a fare da ponte per un dialogo di pace tra Russia e Ucraina. Lo ha ribadito il cardinale Pietro Parolin, segretario di stato vaticano, che ha chiarito il senso concreto della proposta avanzata da Papa Leone XIV qualche giorno fa: "In concreto credo significhi mettere a disposizione la Santa Sede per un incontro tra le due parti, che le due parti si incontrino e perlomeno si parlino.

Guerra Ucraina, Zelensky: "Colloqui al via per possibile incontro con Putin" - Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha affermato che "i negoziatori russi hanno cominciato a discutere" su un possibile incontro tra il leader ucraino e il presidente russo Vladimir Putin. Da tg24.sky.it

Ucraina, l'annuncio di Zelensky: "Avviati colloqui per possibile incontro con Putin" - Negoziatori di Ucraina e Russia hanno iniziato a parlare della possibilità di un faccia a faccia tra i leader Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Lo riporta msn.com