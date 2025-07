Si muovono acque turbolente intorno all'Artico, e non solo, per l'imponente esercitazione militare della marina di Mosca. Le immagini divulgate dal ministero della Difesa russo mostrano alcune fasi dell'addestramento denominato July Storm, tempesta di luglio, cominciato mercoledì e in programma fino a domenica. Uno show bellico con 15 mila militari, 150 corazzate, sottomarini nucleari, 120 aerei da guerra e una decina di sistemi lanciarazzi che si tiene in uno spazio vastissimo che va dall'oceano Pacifico fino al mare di Barents, sopra il Baltico. Come in una vera grande battaglia, l'esercitazione ha messo in moto l'apparato missilistico per colpire obiettivi sull'acqua e sulla terraferma, mentre sono stati sperimentati sistemi di intercettazione e disinnesco di mine sottomarine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Russia, maxi esercitazione militare nel mare di Barents