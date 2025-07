Russia la nuova arma per il maxi attacco a Kharkiv | due bombe guidate lanciate da un cacciabombardiere Su-34

Un attacco aereo russo sulla città ucraina orientale di Kharkiv, capoluogo dell'oblast omonimo, ha ferito almeno 33 persone. Secondo i procuratori ucraini, l?attacco potrebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Russia, la nuova arma per il maxi attacco a Kharkiv: due bombe guidate lanciate da un cacciabombardiere Su-34

In questa notizia si parla di: attacco - kharkiv - russia - arma

Ucraina, pompieri al lavoro dopo attacco di droni russi a Kharkiv - Milano, 3 mag. (askanews) - I vigili del fuoco combattono un incendio scoppiato venerdì in seguito agli attacchi dei droni russi a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, che hanno ferito 35 persone, hanno riferito le autorità locali.

Guerra in Ucraina, Kiev: "I russi hanno bombe termobariche nell'attacco a Kharkiv": 51 feriti - I russi hanno attaccato durante la notte la città di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, ferendo almeno 51 persone, fra cui due ragazze adolescenti, e facendo uso di bombe termobariche, che creano un’onda d’urto ad altissima temperatura.

Attacco russo a Kharkiv, edifici distrutti e 40 morti, le immagini dei soccorsi - (Agenzia Vista) Kharkiv, 03 maggio 2025 Secondo quanto riportato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky un attacco russo avrebbe colpito Kharkiv, danneggiando edifici residenziali e uccidendo 40 persone.

Le principali notizie dall'Ucraina della mattina del 16 luglio. Giorno 1239° Un massiccio attacco con droni e un missile balistico è stato condotto nella notte dalle forze armate russe contro diverse città dell'Ucraina, tra cui Kharkiv, Kryvyi Rih , Odesa e Vinnyt Vai su Facebook

Russia, la nuova arma per il maxi attacco a Kharkiv: due bombe guidate lanciate da un cacciabombardiere Su-34; Su Kharkiv il peggior attacco dal 2022. Zelensky a Trump: Bambini al parco? È Putin che li uccide - Neo presidente polacco Newrocki: Sono con l'Ucraina ma non vedo il suo ingresso in Ue; Kiev: Usate bombe termobariche russe su Kharkiv, 51 feriti. Cosa sono i micidiali ordigni.

Russia, la nuova arma per il maxi attacco a Kharkiv: due bombe guidate lanciate da un cacciabombardiere Su-34 - Un attacco aereo russo sulla città ucraina orientale di Kharkiv, capoluogo dell'oblast omonimo, ha ferito almeno 33 persone. Come scrive msn.com

Ucraina, raid russo su Kharkiv: auto in fiamme e palazzi distrutti - Almeno 33 persone sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Si legge su msn.com