Ruolo di patrick stump nella stagione 2 di hazbin hotel svelato dal creatore

La prossima stagione di Hazbin Hotel si preannuncia ricca di novità , tra cui l'ingresso di una figura di spicco del panorama musicale internazionale. La serie animata per adulti, che ha già riscosso un notevole successo, continuerà a esplorare le complesse dinamiche tra il Paradiso e l'Inferno, introducendo nuovi personaggi e approfondendo i rapporti con il mondo celestiale. In particolare, la presenza di un membro dei Fall Out Boy promette di portare un tocco innovativo e originale alla narrazione. l'ingresso di patrick stump in hazbin hotel. il ruolo del cantante nella seconda stagione. Per la stagione 2, prevista per il 29 ottobre 2025, Patrick Stump sarà voce di Abel, figlio di Adam.

