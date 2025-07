Rumori e scricchiolii a Bari sgomberate altre due palazzine | dieci famiglie evacuate

Ancora un altro sgombero in pieno centro urbano al quartiere?Carrassi? a Bari. Sono state evacuate, oggi pomeriggio, una decina di nuclei familiari di due palazzine che hanno in.

Paura in via Giulio Petroni, a Bari, dove una palazzina di 5 piani è stata evacuata ieri, 1° luglio, per rischio crollo. L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno segnalato rumori anomali provenienti dall’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigil Vai su Facebook

