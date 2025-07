Rugby femminile | una buona Italia batte la Scozia

Si è appena concluso allo Stadio Zaffanella di Viadana il test match dell’Italia femminile di rugby contro la Scozia, prima di due amichevoli per le azzurre in vista della Coppa del Mondo che prenderĂ il via per l’Italia il prossimo 23 agosto in Inghilterra. Un test per capire lo stato dell’arte della squadra di Fabio Roselli, ma contro la Scozia i match sono sempre veri. Ecco come è andata. Dopo i primi 5 minuti vissuti nella metĂ campo azzurra, un brutto passaggio scozzese permette ad Alyssa D’IncĂ di rubare palla e involarsi in contropiede. Lunga azione azzurra, con le ragazze del pack a guadagnare metri e mettere pressione alla difesa, poi palla che si muove veloce al largo dove c’è ancora D’IncĂ che prende l’ovale e schiaccia il 5-0 iniziale al 7’. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby femminile: una buona Italia batte la Scozia

