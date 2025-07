Rubio | ' Usa respingono fermamente piano Macron su Palestina'

"Gli Stati Uniti respingono fermamente il piano" del presidente francese " Emmanuel Macron di riconoscere uno Stato palestinese all' Assemblea generale delle Nazioni Unite ", afferma Marco Rubio. "Questa decisione sconsiderata non fa che alimentare la propaganda di Hamas e ostacola la pace. E' uno schiaffo in faccia alle vittime del 7 ottobre", aggiunge il segretario di Stato americano su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

