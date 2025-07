Rubano merce in un negozio scatta l' allarme antitaccheggio | scoperte due ladre

Sono uscite da un negozio di Latina facendo scattare l'allarme dell'antitaccheggio. Invitate subito a rientrare per un controllo, sono state trovate in possesso di diversa merce che avevano trafugato.E' stato quindi allertato il 112 e nel negozio sono intervenuti gli agenti della squadra volante. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Vende merce non consentita, scattano i sigilli a un negozio in centro - Firenze, 12 maggio 2025 - Sono scattati giovedì scorso i sigilli a un negozio in pieno centro storico per non aver rispettato il divieto di prosecuzione della vendita intimato dalla Polizia municipale.

Ruba la borsa dal negozio, l'appello sui social: "Riporti indietro la merce oppure verrà denunciata e il video sarà pubblicato" - Ruba una borsa, di una importante marca, in un negozio di corso Vittorio Veneto a Favara. Crede d'averla fatta franca, ma non è stato così.

Ruba della merce in un negozio e assieme a due uomini minaccia il personale e gli agenti intervenuti: in 3 finiscono in manette - Tre persone sono state arrestate nel pomeriggio del 9 giugno per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Furto in negozio, denunciate due donne a Latina Avevano nascosto della merce senza pagarla: scoperte grazie all’allarme antitaccheggio e segnalate alla Polizia Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato due donne di nazionalità … Vai su X

