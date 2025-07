Rubano l' auto a una donna beccati | il folle inseguimento per mezz' ora nel Milanese

Un veicolo rubato, cinque malviventi in fuga e un inseguimento per le strade di Segrate durato quasi mezz'ora. E una donna derubata che ha potuto riavere la sua auto.Inseguimento a SegrateÈ accaduto intorno alle due della nottata di venerdì 25 luglio quando la polizia locale, grazie a un alert.

Contromano e a tutta velocità per le vie del centro storico su un’auto rubata: folle inseguimento nella notte, arrestato - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, nonché sanzionato amministrativamente per più violazioni al Codice della Strada.

Scappano alla vista della volante, fermati dopo un inseguimento: trovata droga nell’auto - La Polizia di Stato di Modena ha arrestato tre cittadini tunisini di 27, 31 e 40 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso.

Inseguimento e arresto. Scappa a folle velocità in città , ma era su un’auto rubata - Grosseto, 9 maggio 2025 – Ha imboccato la via del Marrucheto a velocità folle e si è schiantato contro un’auto che si era fermata sul lato della strada.

