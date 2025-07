Rtv San Marino nuova sede a Montecitorio e da agosto si va ‘in terrazza’

Rtv, l’emittente radiotelevisiva di Stato della Repubblica di San Marino in Italia, ha presentato alla stampa il nuovo studio di corrispondenza a Roma presso CeoforLife Clubhouse Montecitorio, in Piazza Montecitorio 116. Il 6 ottobre ci sarà l’evento inaugurale. Sotto la direzione del dg Roberto Sergio sfileranno tutti i talent coinvolti nel palinsesto, totalmente rinnovato e reso competitivo dallo stesso Sergio, attuale dg della Rai che è socia al 50%. “La prima priorità è stata quella di dare una solidità economica a Rtv “, ha detto Roberto Sergio sottolineando come “il passaggio fondamentale sia stato quello di avere un numero unico, canale 550, che consente a tutti di poter vedere una televisione nazionale e internazionale di servizio pubblico su qualsiasi piattaforma”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rtv San Marino, nuova sede a Montecitorio e da agosto si va ‘in terrazza’

Rtv San Marino, nuova sede a Montecitorio e da agosto si va 'in terrazza'

