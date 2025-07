Rosignano lasciano ombrelloni e asciugamani sulla spiaggia per avere il posto in prima fila il giorno dopo | scatta il sequestro

Dagli ombrelloni e ai teli lasciati irregolarmente sulle spiagge libere fino alle multe ai camperisti. Con l’arrivo dell’estate, la polizia municipale del Comune di Rosignano Marittimo ha intensificato una serie di controlli in modo da poter assicurare tranquillità e sicurezza sia alla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: rosignano - ombrelloni - lasciano - asciugamani

Lasciano ombrelloni e asciugamani sulla spiaggia per avere il posto in prima fila la mattina seguente; Rosignano, le spiagge apparecchiate: all’alba corsa per i posti in prima fila.

Mazzanta, sequestrati ombrelloni e lettini lasciati in spiaggia per accaparrarsi un posto privilegiato in riva al mare - Mazzanta, sequestrati ombrelloni e lettini lasciati in spiaggia per accaparrarsi un posto privilegiato in riva al mare ... Da livornopress.it