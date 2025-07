Roma Women ufficiale il calendario 2025 2026 | si parte con il Parma si chiude con il Genoa

Nel weekend del 4-5 ottobre 2025 inizierà ufficialmente la Serie A Femminile 20252026, e tra le protagoniste più attese c’è anche la Roma Women, pronta a ripartire dopo il terzo posto della passata stagione. Il club giallorosso, affidato ora al nuovo tecnico Luca Rossettini, conosce finalmente il proprio cammino: la prima giornata vedrà le capitoline impegnate in casa contro il Parma, mentre l’ultima sfida sarà contro il Genoa, sempre davanti al proprio pubblico. Una nuova formula: addio Poule, torna il girone unico. La stagione segna una svolta importante per il calcio femminile italiano: scompare il format con Poule Scudetto e Poule Salvezza, e si torna a una classica regular season con girone all’italiana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Women, ufficiale il calendario 2025/2026: si parte con il Parma, si chiude con il Genoa

