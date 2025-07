Roma Wesley saluta il Flamengo | Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine

Dopo settimane di corteggiamento e trattative, la Roma è pronta ad accogliere Wesley. L’esterno destro classe 2003 del Flamengo è atteso nella Capitale nelle prossime ore: il giocatore partirà domani dal Brasile e, una volta completate le visite mediche, firmerà un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro netti a stagione, più bonus. L’operazione verrà formalizzata per una cifra complessiva di 25 milioni di euro più 5 di bonus. Il passaggio del brasiliano alla Roma è stato vincolato alla chiusura dell’affare tra Flamengo ed Emerson Royal, passato al Milan per 9 milioni: con il suo arrivo, il club di Rio ha sbloccato definitivamente la cessione di Wesley. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”

Wesley vuole soltanto la Roma e lo ha dimostrato in tutti i modi possibili. Il terzino del Flamengo è ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa e la trattativa è arrivata alla fase conclusiva.

La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

Manca sempre meno alla sfida tra Flamengo e San Paolo, valida per la tredicesima giornata del Brasileirão, ma a rubare la scena non è solo l'attesa per il big match.

