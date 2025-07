Roma vicina a Ghilardi pochi dettagli da limare | per Gasperini è perfetto

Un passo alla volta, un tassello alla volta. Piano piano sta prendendo forma la Roma di Gasperini, che dopo tante voci e poca sostanza sta mettendo a segno, in questa seconda metĂ di luglio, i colpi necessari ad inseguire quel benedetto obietto Champions League che giĂ a Trigoria viene nominato senza troppa remore. Il via libera per Wesley è imminente, e andrĂ a fare compagnia ai giĂ arrivati El Aynaoui, Ferguson e Arena, mentre il prossimo della lista è un Daniele Ghilardi ogni minuti piĂą vicino a vestire il giallorosso. Aggiornamenti continui e tutti verso un’unica direzione, quella di una trattativa col Verona con ancora pochi dettagli da limare per arrivare alla fumata bianca definitiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma vicina a Ghilardi, pochi dettagli da limare: per Gasperini è perfetto

