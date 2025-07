Roma veicolo in fiamme sulla A1 | traffico bloccato tra Valmontone e Anagni

Fino a 9 chilometri di coda in direzione Napoli, consigliata uscita a Valmontone ROMA – Un veicolo ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, nel tratto tra Valmontone e Anagni, direzione Napoli, all’altezza del chilometro 600. L’incendio ha causato pesanti rallentamenti, con code che alle 18 hanno raggiunto i 9 chilometri. Lo segnala Autostrade per l’Italia, spiegando che sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, soccorsi meccanici, la Polizia Stradale e il personale del quinto Tronco di Roma. Attualmente il traffico defluisce su una sola corsia. Agli automobilisti provenienti da Roma e diretti a Napoli è stato consigliato di uscire a Valmontone, utilizzare la viabilitĂ alternativa e rientrare in autostrada ad Anagni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, veicolo in fiamme sulla A1: traffico bloccato tra Valmontone e Anagni

In questa notizia si parla di: roma - valmontone - veicolo - traffico

Drammatico scontro tra due automobili: tre persone rimaste ferite. Una donna trasportata in eliambulanza a Roma. L’incidente lungo via Genazzano a Valmontone - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente stradale si è verificato domenica scorsa su via Genazzano, in località Cruci, a Valmontone.

Una folla oceanica alla fiera di #roma per il concorso del #comune Vai su Facebook

Roma, veicolo in fiamme sulla A1: traffico bloccato tra Valmontone e Anagni; San Cesareo-Valmontone, maxi tamponamento in autostrada tra cinque auto; Incidente in autostrada: tamponamento fra 5 auto, code chilometriche in A1.

A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER VEICOLO IN FIAMME NEL TRATTO COMPRESO TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI - NAPOLI: CODA PER VEICOLO IN FIAMME NEL TRATTO COMPRESO TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI Roma, 25 luglio 2025 – Alle ore 18:00 circa, sulla Autostrada A1 Milano- Riporta msn.com

Valmontone (RM), chiusa per due notti l’uscita dell’A1 per lavori antirumore - L'uscita dell'A1 a Valmontone resterà chiusa nelle notti del 15 e 16 luglio dalle 22 alle 5, per lavori legati al risanamento acustico. Scrive romadailynews.it