Dopo la vittoria per 14-0 contro il Trastevere, la Roma ha trionfato per 9-0 con l’UniPomezia. Una gara importante e che ha permesso a Gasperini di mettere in pratica alcuni tatticismi e di trovare la collocazione di giocatori che, almeno per il momento, non hanno una posizione ben definita nello scacchiere del tecnico piemontese. Il primo è sicuramente SoulĂ©. La sua è stata una prestazione di sacrificio visto che è partito come esterno a tutta fascia. Tante corse all’indietro e un paio di buone chiusure sui cambi gioco avversari, ma anche la solita propensione nel puntare l’avversario. Salvo poi essere spostato, nell’arco del secondo tempo, come prima punta al posto di Ferguson. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-UniPomezia 9-0, da Soulé a Ferguson: tutti gli esperimenti e le scelte di Gasperini