Roma una biblioteca in parrocchia Ecco la ‘Tana dei libri’

Si chiama la Tana dei libri la biblioteca allestita nei locali della parrocchia Corpus Domini di Roma. Iniziativa per incentivare la lettura e la familiarità con gli ambienti comunitari. Servizio di Vincenzo Grienti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Roma, una biblioteca in parrocchia. Ecco la ‘Tana dei libri’

