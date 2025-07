Roma tre furti in 24 ore | denunciato un 34enne fermate due baby borseggiatrici

Interventi della Polizia Locale tra Ostia, piazza di Spagna e Fontana di Trevi ROMA – Tre episodi di furto in poche ore hanno richiesto l’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale. L’ultimo è avvenuto ieri pomeriggio sul lungomare Paolo Toscanelli, a Ostia, dove un cittadino ecuadoriano di 34 anni è stato fermato intorno alle 17:30 per aver rubato lo zaino a un giovane italiano di 27 anni in spiaggia. L’uomo, riconosciuto dai passanti e bloccato dagli agenti del X Gruppo Mare, è stato denunciato. Poco prima, nel cuore del Centro Storico, altre due operazioni si sono concluse con il fermo di due ragazzine, rispettivamente di 11 e 13 anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

