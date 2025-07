Roma Svilar dopo il test con l’UniPomezia | Di Gasperini mi ha colpito il lavoro preciso

Dopo il successo per 14-0 contro il Trastevere nella prima amichevole estiva, la Roma travolge anche l'UniPomezia con un netto 9-0 nel secondo test a Trigoria. Grande mattatore della gara Evan Ferguson, autore di 4 gol. In gol anche i due nuovi arrivati El Aynaoui e Arena, insieme a Dybala, Baldanzi e Celik. Svilar ai microfoni di sololaroma.it Le parole di Svilar dopo la partita. Al termine della partita, Mile Svilar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti: " Primo bilancio? Settimane toste e dure, però ci servono per migliorare. Abbiamo fatto due test buoni e andiamo avanti.

Roma al test Atalanta, Pellegrini in dubbio: le alternative di Ranieri - Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per la Roma sta arrivando il momento della verità . Reduci dalla vittoria per 1-0 con la Fiorentina, i giallorossi sono attesi da un test da non sbagliare, per provare a centrare quel 4° posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League.

La formazione della Roma nel test amichevole contro l'UniPomezia 3-4-1-2: Svilar; Rensch, Mancini, Hermoso; El Shaarawy, Cristante, Koné, Soulé; Pisilli; Dybala, Ferguson

Amichevole Roma-Cannes, giovedì 31 luglio, ore 18, al Tre Fontane. Oggi; alle 17.30, test con l'Unipomezia, a Trigoria.

