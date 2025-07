Roma spogliata I ladri in azione nella casa di Domenico Modugno rubati tutti i ricordi della vedova

“Mi hanno rubato i regali del matrimonio con Mimmo”. Franca Gandolfi, vedova di Domenico Modugno, racconta in un’intervista al ‘ Corriere della Sera ‘ il dispiacere per l’ennesimo furto avvenuto nella villa di famiglia sull’Appia Antica. I ladri avrebbero portato via una cassaforte e diversi oggetti: “Soprattutto i ricordi del nostro matrimonio. Piccoli oggetti d’argento che per me hanno un grande valore sentimentale. Ricordo soprattutto quelli che ci sono stati regalati dagli attori Virna Lisi e Vittorio Congia. Erano in bella vista sui mobili nella mia camera da letto”, racconta. La signora Gandolfi, 93 anni, confessa una certa amarezza per il fatto che l’allarme di casa non sia scattato: “E sa perché? Perché da un mese e mezzo si è rotta la linea telefonica e nessuno viene a ripararla nonostante le ripetute sollecitazioni da parte nostra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma “spogliata”. I ladri in azione nella casa di Domenico Modugno, rubati tutti i ricordi della vedova

In questa notizia si parla di: modugno - domenico - vedova - roma

"Allu tata Nciole la batante” chiude la rassegna teatrale “Domenico Modugno” - SAN PIETRO VERNOTICO - Un altro appuntamento con il grande teatro amatoriale a San Pietro Vernotico. Con la commedia in vernacolo “Allu tata Nciole la batante”, portata in scena dall’Associazione culturale Domenico Modugno si chiude l'ottava edizione della rassegna di Teatro amatoriale “Domenico.

Furto nella casa della vedova di Domenico Modugno: i ladri rubano la cassaforte - Ancora ladri in azione nella Capitale. Questa volta i malviventi hanno compito un furto nella casa della vedova di Domenico Modugno in zona, Appia Antica.

Ladri in casa della vedova di Domenico Modugno, smurata la cassaforte: i legami sospetti con l’assalto alla villa di Valentino - Hanno portato via la cassaforte i ladri che hanno preso di mira l’abitazione della vedova di Domenico Modugno, in via Appia Antica a Roma.

Furto in casa della vedova di Domenico Modugno, rubata la cassaforte. A Roma, sull'Appia Antica. I ladri sono entrati forzando una finestra #ANSA Vai su X

L'esplosione al distributore del Prenestino a Roma fa tornare alla mente il grave incidente di Calenzano (Firenze). #ANSA Vai su Facebook

Furto in casa di Domenico Modugno, la vedova Franca Gandolfi: «Rubati i regali del matrimonio con Mister Volare»; Furto in casa vedova Modugno a Roma, rubata cassaforte; Ladri nella villa della vedova di Domenico Modugno, portata via la cassaforte.

Roma, furto nella casa di Domenico Modugno - Furto nella casa romana di Franca Gandolfi, vedova del cantautore Domenico Modugno. Secondo msn.com

Furto nella casa della vedova di Domenico Modugno a Roma: i ladri fuggono con la cassaforte - L’abitazione di Franca Gandolfi era vuota: a dare l’allarme è stato il custode ... Da quotidiano.net