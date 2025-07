Roma sparatoria all’Eur | fermato il conducente dell’auto usata nella fuga

Si cerca ancora l’uomo che ha sparato a un addetto alla sicurezza fuori da un locale ROMA – C’è una svolta nell’indagine sulla sparatoria avvenuta all’alba di ieri fuori da un locale della zona Eur. Un uomo di 60 anni è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio: sarebbe lui alla guida dell’auto con cui è fuggito l’aggressore che ha sparato a un addetto alla sicurezza. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di risalire alla targa del veicolo utilizzato nella fuga. Da lì gli investigatori sono arrivati al proprietario, fermato nella serata di ieri. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, sparatoria all’Eur: fermato il conducente dell’auto usata nella fuga

