Roma ruba valigie da un’auto di turisti | arrestato 33enne sul lungotevere Farnesina

L’uomo è stato bloccato dai Carabinieri dopo un inseguimento a piedi. Recuperata la refurtiva. ROMA – Un cittadino bosniaco di 33 anni, domiciliato nel campo nomadi di via Pontina e giĂ noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Gianicolense mentre rubava due valigie da un’auto in sosta sul lungotevere Farnesina. Il veicolo, una macchina a noleggio di una famiglia di turisti stranieri, era stato preso di mira dai due ladri che, dopo aver spaccato il vetro posteriore, si stavano allontanando con il bottino. A notarli è stata una pattuglia in transito, che ha dato subito l’allarme. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, ruba valigie da un’auto di turisti: arrestato 33enne sul lungotevere Farnesina

In questa notizia si parla di: roma - valigie - auto - turisti

Mercato Roma, Shomurodov fa le valigie? Contatti con il Basaksehir - Continuano ad essere giorni decisamente frenetici in casa Roma, con la prima metĂ di giugno che non ha di certo permesso di annoiarsi.

Roma, auto nera con vetri oscurati semina il caos: nel bagagliaio le valigie rubate a una famiglia americana - Polizia recupera bagagli rubati a turisti americani: la refurtiva è stata restituita grazie a un intervento tempestivo a Roma.

Incidente in viale Kant: l'auto del pirata della strada era rubata Emergono nuovi dettagli sul tragico incidente avvenuto a Talenti, in viale Kant, dove un uomo di 35 anni, Valerio Sibilia, ha perso la vita nella notte dopo essere stato travolto da un’auto mentre si tr Vai su Facebook

Roma, ruba valigie da un’auto di turisti: arrestato 33enne sul lungotevere Farnesina; Inseguimento a Roma, nell’auto spunta una montagna di valigie rubate; Armati di punte di trapano rompono finestrini e saccheggiano le auto dei turisti.

Roma, auto nera con vetri oscurati semina il caos: nel bagagliaio le valigie rubate a una famiglia americana - Polizia recupera bagagli rubati a turisti americani: la refurtiva è stata restituita grazie a un intervento tempestivo a Roma. Scrive virgilio.it

Turisti e pellegrini a Roma, ladre di valigie saccheggiano auto - Con l'aumento di turisti e pellegrini per il Giubileo e per l'elezione del nuovo Papa, Roma si è riempita. Come scrive romatoday.it