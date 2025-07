Roma rogo doloso allo storico chiosco di Notti di cinema Vittorio La solidarietà di FdI

Chiosco a fuoco, nella notte, in piazza Vittorio Emanuel e a Roma. Il rogo doloso, che per fortuna non ha causato feriti, ha danneggiato il bar storico all’interno dei giardini della piazza sabauda della Capitale, a due passi dalla stazione Termini. Il chiosco ospita “Notti di cinema Vittorio” e rappresenta uno dei luoghi di ritrovo più caratteristici e frequentati del Rione. Da anni costituisce un punto di riferimento di tutti i residenti ma anche un presidio culturale e sociale in un quartiere dove criminalità e degrado regnano sovrane. Rogo doloso al chiosco di Notti di Cinema Vittorio. Mentre sono in corso accertamenti sull’incendio doloso è partito il tam tam trasversale di solidarietà . 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma, rogo doloso allo storico chiosco di “Notti di cinema Vittorio”. La solidarietà di FdI

