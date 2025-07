Roma pronta la nuova campagna abbonamenti per l’Europa League | al via lunedì 28 luglio

Da lunedì 28 luglio 2025, prenderĂ ufficialmente il via la campagna abbonamenti della Roma per l’Europa League e gli ottavi di finale di Coppa Italia. La societĂ giallorossa ha annunciato l’apertura della vendita, che sarĂ articolata in due fasi distinte: prima la prelazione dedicata agli abbonati di Serie A, poi una possibile vendita libera, subordinata alla disponibilitĂ residua. L’obiettivo è chiaro: riempire l’Olimpico anche nelle serate europee, spingendo la squadra di Gasperini in una stagione carica di ambizioni. Una doppia finestra di vendita: prelazione e vendita libera. La prima fase scatterĂ alle ore 16:00 di lunedì 28 luglio e resterĂ attiva fino alle 15:00 di mercoledì 13 agosto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, pronta la nuova campagna abbonamenti per l’Europa League: al via lunedì 28 luglio

