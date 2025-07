Roma pressing del Leeds su Paixão | offerta da oltre 30 milioni al Feyenoord

La Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di un nuovo esterno offensivo e tra i nomi sotto osservazione da settimane c’è anche Igor Paixão, brasiliano classe 2000 in forza al Feyenoord. L’interesse dei giallorossi è concreto, ma nelle ultime ore la concorrenza si è fatta molto più agguerrita: secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Leeds United ha presentato un’offerta superiore ai 30 milioni di euro per assicurarsi il talento sudamericano. Roma vigile, ma la Premier complica i piani. Il Leeds, fresco di ritorno in Premier League, è pronto a investire con decisione per chiudere l’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, pressing del Leeds su Paixão: offerta da oltre 30 milioni al Feyenoord

In questa notizia si parla di: roma - paixão - feyenoord - pressing

Paixao piace a tutti, Roma e Napoli avvertite: la Bundesliga chiama - Tanti spunti interessanti quelli che Ranieri e Gasperini hanno dato nella prima conferenza stampa del nuovo allenatore della Roma, anche su un mercato che sarà condizionato dai paletti della UEFA ma che porterà giocatori motivati e funzionali al tecnico.

Igor Paixão, l’occasione giusta per Gasperini: la Roma cerca l’esterno perfetto - Chiusa la parentesi del 30 giugno con una multa da 3 milioni per non aver centrato gli obiettivi imposti dal fair play finanziario, la Roma può ora guardare avanti.

Roma, è tempo di costruire: Molina e Giay per la fascia destra, occhi su Mijnans e Paixao - Chiuso il capitolo allenatore con l’annuncio ufficiale di Gian Piero Gasperini, in casa Roma è scattato il tempo della programmazione.

Napoli, 30 milioni per Paixao. Manna in pressing anche su un ex obiettivo dell’Inter; Calciomercato Roma, offerta da 30 milioni per Paixao. E adesso?; Calciomercato Roma, Di Marzio: “Contatti per Fabio Silva del Wolverhampton. Torna di moda Paixao”.