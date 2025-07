Roma ossa umane ritrovate al San Camillo | indagini dopo la scoperta di ieri

Nella giornata di ieri un ritrovamento inquietante ha scosso il complesso ospedaliero del San Camillo. Durante i lavori di ristrutturazione del padiglione Monaldi, inutilizzato da anni, alcuni operai hanno rinvenuto resti ossei che, dai primi accertamenti, sembrano appartenere a un essere umano. L'area è stata immediatamente isolata e posta sotto sequestro per consentire le indagini. Le forze dell'ordine, intervenute insieme al medico legale, hanno effettuato una prima analisi dei reperti. Le ossa appaiono particolarmente usurate e potrebbero risalire a molto tempo fa, un aspetto che rende piĂą complesse le procedure di identificazione.

