Roma incendio rivela discarica abusiva alla Borghesiana

Terreno pieno di rifiuti speciali e pericolosi scoperto dai vigili intervenuti per un rogo ROMA – Intervenuti per un incendio in zona Borghesiana, gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale hanno scoperto una vasta discarica abusiva nascosta tra i terreni in fiamme. Durante le operazioni di messa in sicurezza e gestione della viabilitĂ , i vigili hanno individuato un’area di circa 2000 metri quadrati adibita illegalmente a deposito e smaltimento di rifiuti speciali. Sul posto sono stati rinvenuti cumuli di materiali pericolosi e inquinanti: pneumatici, accumulatori al piombo, rifiuti elettronici (Raee), motori, condizionatori, pezzi meccanici, materiale edile e una cella frigorifera piena di rifiuti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, incendio rivela discarica abusiva alla Borghesiana: sequestrata area, una denuncia

