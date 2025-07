Roma incendiate due auto della polizia davanti al commissariato Viminale

Due auto in fiamme ieri sera in via Farini, davanti al commissariato Viminale, nel cuore della Capitale. Secondo quanto ricostruito, un uomo, probabilmente un senzatetto, avrebbe acceso un piccolo rogo utilizzando foglie e materiali di fortuna, danneggiando prima un'auto della polizia penitenziaria e, mezz'ora dopo, una della polizia di Stato. L'episodio è avvenuto dopo le 22:30. Fortunatamente, grazie al rapido intervento degli agenti presenti, le fiamme sono state spente prima che potessero provocare danni gravi ai mezzi.

